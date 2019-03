Saka Kim Kardashian um að herma eftir Naomi Campbell: Sönnunargögnin eru rosaleg

Fólk er að saka Kim Kardashian West um að herma eftir ofurfyrirsætunni Naomi Campbell. Síðustu helgi mætti Kim (mjög seint) í brúðkaup Chance the Rapper. Þegar hún loksins mætti var hún í fallegum fjölubláum, grænum og bláum vintage Versace kjól.

Þetta er nákvæmlega sami kjóll og Naomi Campbell var í á tískupallinum árið 1996.

Netverjar voru ekki lengi að finna önnur skipti þar sem raunveruleikastjarnan hefur klæðst því sama og Naomi.

„Einu sinni er óvart. Tvisvar er tilviljun. Þrisvar sinnum er mynstur,“ skrifar einn Twitter notandi.

Once is an accident. Twice is coincidence. Three times is a pattern. pic.twitter.com/f7rHXqo8Ts

— Rashida Reneé (@fuckrashida) March 11, 2019