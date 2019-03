Bónorð í The Voice misheppnaðist stórkostlega: Dómararnir sprungu úr hlátri

Denton Arnell ákvað að skella sér á skeljarnar á The Voice síðastliðið mánudagskvöld. Denton var í áheyrnaprufu og komst í lið John Legend eftir flutning sinn af lagi Drake, „Hold On, We‘er Going Home.“ Hann bað síðan kærustuna sína, Tiffany, um að giftast sér.

„Denton, velkominn í Legend-liðið,“ sagði John Legend. „Tóninn þinn er yndislegur. Þú tókst lag sem gæti verið minna spennandi, en þú varst mjög hugmyndaríkur með melódíuna og gerðir lagið að þínu eigin. Ég er mjög spenntur að fá þig í liðið mitt bróðir.“

„Er í lagi að ég deili þessu augnabliki með kærustu minni?“ Spurði Denton áður en Tiffany kom á sviðið. Parið hefur verið saman í þrjú ár og kynntust í krikju.

„Vegna þess að John Legend sagði já, þá vildi ég athuga ef Tiffany myndi segja já.“

En svo gerðist nokkuð óheppilegt. Þegar Denton ætlaði að beygja sig, skölluðu þau hvort annað og dómararnir sprungu úr hlátri.

Sjáðu atvikið hér að neðan.