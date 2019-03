R. Kelly grætur í fyrsta viðtalinu eftir að hafa verið ákærður fyrir fjölda kynferðisbrota: „Þetta er ekki ég!“

R. Kelly tjáir sig opinberlega í fyrsta sinn eftir að hann var ákærður fyrir fjölda kynferðisbrota. Brotin sem R. Kelly er ákærður fyrir teygja sig yfir rúmlega tíu ára tímabil. Ákæran tekur til brota gegn fjórum stúlkum og voru þrjár þeirra yngri en 17 ára þegar brotin áttu sér stað.

Í byrjun árs kom út heimildaþáttaröðin, Surviving R. Kelly. Þáttaröðin blés nýju lífi í langlífar ásakanir á hendur söngvaranum og saknæma háttsemi. Í þáttunum er farið yfir sögur þolenda söngvarans og viðtöl við aðstandendur söngvarans um ásakanirnar. Í kjölfarið hófu yfirvöld rannsókn á meintum afbrotum hans.

Andrea Kelly, fyrrverandi eiginkona söngvarans, kom fram í kjölfarið í átakanlegu viðtali í sjónvarpsþættinum The View. Í viðtalinu lýsir hún hrottafengnu ofbeldi af hálfu fyrrverandi eiginmanns síns.

Viðtal hjá CBS

R. Kelly var formlega ákærður í febrúar og hefur nú í fyrsta sinn tjáð sig opinberlega um ákærurnar. Í viðtali hjá CBS við Gayle King brotnar rapparinn niður og segir að þetta sé „ekki satt.“ Viðtalið fer í loftið seinna í dag en hefur CBS gefið út smá hluta af viðtalinu.

NEW: R&B singer R. Kelly, charged with aggravated sexual abuse, angrily denied the accusations in a new interview with @GayleKing, insisting the claims are “rumors” & “not true.”

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 5, 2019