Kim og Kanye lögðu Taylor Swift í einelti: „Mér hefur aldrei liðið verr“

Söngkonan Taylor Swift deilir þrjátíu lexíum sem hún hefur lært á lífsleiðinni í nýjasta hefti af tímaritinu Elle, en söngkonan verður þrítug í desember á þessu ári. Eitt af því sem hún deilir með lesendum er hvernig hún tókst á við eineltið sem hún þurfti að þola af hendi stjörnuhjónanna Kim Kardashian og Kanye West.

„Af minni reynslu vilja hrekkjusvín láta óttast sig og vera tekin alvarlega,“ segir hún. „Ónefndur aðili byrjaði eineltisherferð gegn mér á netinu fyrir nokkrum árum og kallaði mig nöðru á netinu. Mér hefur aldrei liðið verr í lífinu því svo margir gengu til liðs við þessa manneskju,“ bætir hún við.

„Það væri æðislegt að fá afsökunarbeiðni frá þeim sem leggja okkur í einelti en kannski fáum við aldrei neitt nema þá viðurkenningu að við lifðum þetta af og þrífumst þrátt fyrir þetta.“

Deilurnar við Kardashian-West-hjónin byrjuðu árið 2009 þegar að Kanye West truflaði þakkarræðu kántrísöngkonunnar á MTV Video Music-verðlaunahátíðinni á eftirminnilegan hátt. Í júlí árið 2016 birti Kim síðan Snapchat-myndbönd af Taylor og kallaði hana meðal annars nöðru á Twitter. Taylor samdi í kjölfarið lagið Look What You Made Me Do, sem margir telja að sé um hjónin, og syngur lagið á tónleikum ásamt risastórri, uppblásinni nöðru sem hún hefur skírt Karyn.