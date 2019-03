Simon Pegg er óþekkjanlegur: „Þú ert í ruglinu – þetta getur ekki verið hollt“

Breski leikarinn Simon Pegg hefur átt góðu gengi að fagna í leiklistinni, þar á meðal í myndunum Run, Fat Boy, Run, Shaun of the Dead og Mission Impossible-myndunum. Nú undirbýr hann sig fyrir spennumyndina Inheritance og birtir einkaþjálfarinn hans, Nick Lower, mynd af afrakstri undirbúningsins á Twitter.

Nick birtir mynd af afar grönnum og stæltum Simon Pegg og segir að karakter hans í Inheritance hafi þurft að vera mjög grannur og líta út á vissan hátt.

• #SimonPegg 6 month body transformation for #InheritanceMovie

• The brief for this role was lean, VERY lean. It required a specific body shape & look pic.twitter.com/ihjL23HTPt

— Nick Lower (@NickLowerPT) March 1, 2019