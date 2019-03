Erna er með mikilvæg skilaboð fyrir sumarið: „Allir líkamar eru bikiní líkamar“

View this post on Instagram

“Omægat það er að koma sumar & èg er enn með fellingar og linan maga !😩” eða “Ómægat það er að koma sumar & èg er enn með fellingar og linan maga ! 😍” nakvæmlega sama settningin nema sitthvor “emojinn ” kallinn sem algjörlega segir meira en 1000orð. Með fellingar, með linan maga. Með 6pack og lærapoka. Með flatan rass og feitar hendur. Með kúlurass og stór læri….mjó, feit, stór, lítil. Sumarið er ekkert að spá í þessu. Sólin hættir ekkert að skína, sjórinn þornar ekkert upp og ströndin breytist ekkert í megrunartöflur þótt fellingarnar mínar, flati rassinn & lini maginn gengur út í bikiníi & það sama á við um ykkur. Allt er á sínum stað, við höfum öll rými, allir líkamar eru bikiní líkamar. Náttúran setur engan standard á útlit. Bara það er fín staðfesting að þetta er & verður allt í lagi. Hvernig sem við erum í laginu ☀️🌴