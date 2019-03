Raunveruleikastjarnan Khloé Kardashian fann sig knúna til að opna sig um framhjáhald fyrrverandi kærasta síns, Tristans Thompson, en hann á að hafa haldið framhjá með fyrirsætunni Jordyn Woods, bestu vinkonu systur Khloé, Kylie Jenner.

„Þetta hefur verið hræðileg vika og ég veit að allir eru komnir með leið á að heyra um þetta, eins og ég. Ég er í tilfinningarússíbana og hef sagt hluti sem ég hefði ekki átt að segja,“ tístir Khloé og heldur áfram.

This has been an awful week & I know everyone is sick of hearing about it all (as am I). I’m a rollercoaster of emotions & have said things I shouldn’t have. Honestly, Tristan cheating on me & humiliating me, wasn’t such a shock as the first time. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

„Það að Tristan hafi haldið framhjá mér og niðurlægt mig var ekki eins mikið áfall og þegar hann gerði það í fyrsta sinn, ef ég á að vera alveg hreinskilin.“

Tristan hélt framhjá Khloé í fyrsta sinn þegar hún gekk með dóttur þeirra True. Khloé segir hins vegar erfitt að lifa með því að í þetta sinn hafi hann haldið við fjölskylduvin.

What’s been harder & more painful is being hurt by someone so close to me. Someone whom I love & treat like a little sister. But Jordyn is not to be blamed for the breakup of my family. This was Tristan’s fault. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

„Það sem hefur verið erfiðara og sársaukafyllra er að vera særður af einhverjum sem er mér svona náinn. Einhverjum sem ég elska og sem ég kem fram við eins og litlu systur mína,“ tístir Khloé. „En það er ekki hægt að kenna Jordyn um tvístrun fjölskyldu minnar. Þetta var Tristan að kenna.“

Raunveruleikastjarnan segist vera tilbúin að horfa fram á veginn.

„Ég verð að halda áfram með lífið mitt og þakka fyrir fjölskyldu mína, heilsuna og fallegu True.“

I have to move on with my life & count my blessings, my family, my health, & my beautiful baby True. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

Tístin koma í kjölfar sjónvarpsþáttarins Red Table Talk þar sem Jordyn Woods sagði sína hlið á málinu.