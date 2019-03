Travis Scott hafnar alfarið að hafa haldið fram hjá Kylie Jenner

Travis Scott neitar að hann hafi haldið fram hjá Kylie Jenner. Framhjáhaldssögur ganga nú um parið.

Fulltrúi Travis segir rapparann hafna því alfarið að hann hafi haldið fram hjá barnsmóður sinni og segir að það hafi ekkert rifrildi átt sér stað.

Á fimmtudaginn aflýsti Travis tónleikum á Twitter: „Buffalo, mér þykir það leitt að ég get ekki komið fram í kvöld. Ég er slappur og það sökkar!“

Buffalo I’m so sorry I can’t perform tonight. I’m under the weather and it fucking sucks! Can’t pull up without full rage. Show rescheduled to March 10 all tix are valid. See u soon

— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) February 28, 2019