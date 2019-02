Khloe Kardashian hugsanlega næsta Bachelorette: „Ímyndið ykkur þegar hún fer með hann heim að hitta fjölskylduna“

Khloe Kardashian er einhleyp á ný eftir að hafa hætt með barnsföður sínum, Tristan Thompson. Eins og DV greindi frá í vikunni hélt Tristan fram hjá Khloe með fjölskylduvininum Jordyn Woods. Jordyn er besta vinkona Kylie Jenner og fyrirsæta fyrir fatamerki Khloe, Good American. Ef þú ert aðdáandi Khloe Kardashian þá hefur þetta verið erfið vika.

Hins vegar gæti allt verið á uppleið. Raunveruleikastjarnan gæti hugsanlega verið næsta Bachelorette.

Höfundur og framleiðandi raunveruleikaþáttarins The Bachelor og The Bachelorette, Mike Fleiss, sagði aðdáendum að leitin að næstu Bachelorette sé hafin og nafn Khloe Kardashian er með í pottinum.

Any decision regarding @khloekardashian as the new #TheBachelorette will need to be approved by my dear friend @KrisJenner … — Mike Fleiss (@fleissmeister) February 21, 2019

Aðdáendur þáttanna eru með skiptar skoðanir á því að Khloe yrði næsta Bachelorette:

Imagine when she takes them home to meet the family !! 🤣🤣 — Yasemin (@yaseminos) February 21, 2019

13/10 would watch that shitshow. — BACH Bitching (@BachelorBitchin) February 21, 2019

I’m part of bachelor nation and it’s what I want!! — Tiffany Pietras (@tiffpietras) February 21, 2019

Please make this happen Kris! Give the people want they want and need!!!! — Tiffany Pietras (@tiffpietras) February 21, 2019

Please don’t. I can’t stomach her or the rest of her family as it is. Don’t inflict more of her on us. — Cara Levasseur (@CaraLevasseur) February 21, 2019

Dear lord please NO. — Paige Waggoner (@PrincessPaige26) February 21, 2019

Við bíðum spennt að vita hvort Khloe verði næsta Bachelorette.