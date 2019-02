Elsa á áhugavert áhugamál: „Þetta byrjaði allt þegar ég var sextán“

„Mér finnst þetta rosalega gaman og elska að fá senda myndir eða snöpp frá fólki sem er að horfa, eða þegar að fólk stoppar mig einhvers staðar og segist vera að horfa og bíða eftir næsta þætti,“ segir Elsa Alexandra Serrenho.

Elsa er 33ja ára og trúlofuð Daða Frey Guðmundssyni. Hún á tvær dætur, eina tveggja ára og aðra tæplega sex ára, og er í mastersnámi í grunnskólakennarafræðum. Elsa er einnig gallharður aðdáandi raunveruleikaþáttarins Bachelor og hefur vakið mikla athygli á YouTube fyrir myndbönd þar sem hún fer yfir allt sem gerist í þáttunum. Þættir Elsu heita Rósartal, með vísan í hina eftirsóttu rós sem piparsveinninn veitir þeim konum sem honum líst vel á.

„Ég hef alltaf mikið að segja og það á ekki síst við um Bachelor. Ég hef í gegnum árin bloggað aðeins um Bachelor en svo ákvað ég að taka þetta skrefinu lengra. Ég fékk þessa hugmynd í janúar árið 2018 og ákvað bara að slá til. Ég tek mig ekki of alvarlega og hugsaði bara: Hvað er það versta sem gæti gerst? Kannski horfa þrjár manneskjur á þetta og þetta misheppnast algjörlega,“ segir Elsa og hlær. „Svo tók fólk svo vel í þetta og alltaf nokkur hundruð manns að horfa. Ég fékk svo frábær viðbrögð að ég ákvað að halda áfram.“

Elsa býr til myndböndin fyrst og fremst af því að henni finnst þetta gaman. Hún er ekki aðeins hrifin af þáttunum um piparsveininn heldur flestum raunveruleikaþáttum sem einkennast af keppni.

„Eins og Bachelor, Bachelorette og svo spinoff-þættirnir Bachelor Pad, Bachelor in Paradise og Bachelor Winter Games. Þeir eru í algjöru uppáhaldi. Ég er líka harður Survivor-aðdáandi og hef mjög gaman af Dancing with the Stars og Amazing Race líka. Ég er minna fyrir raunveruleikaþætti þar sem er bara verið að sýna frá daglegu lífi fólks.“