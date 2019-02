Spáði Lady Gaga fyrir sambandsslitunum?

Eins og Bleikt sagði frá í morgun hafa Lady Gaga og Christian Carino slitið trúlofun sinni. Nú bendir vefmiðillinn Us Magazine á að Lafðin hafi hugsanlega spáð fyrir sambandsslitunum óafvitandi.

„Það er dimmur dagur þegar ég skemmti á Ofurskálinni og er svo spennt yfir því en get ekki annað en fattað að þegar ég seldi tíu milljónir platna missti ég Matt [Williams]. Ég seldi þrjátíu milljónir og missti Luc [Carl]. Ég fékk hlutverk í kvikmyndinni [A Star is Born] og ég missti Taylor [Kinney],“ segir Lady Gaga í heimildarmyndinni Gaga: Five Foot Two sem má finna á Netflix.