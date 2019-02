Ingibjörg Eyfjörð er með mikilvæg skilaboð: „Ekki er allt sem sýnist á samfélagsmiðlum“

View this post on Instagram

🔥SWIPE TIL AÐ SJÁ HVERNIG ÉG LÍT Í ALVÖRUNNI ÚT🔥 Útum allt á instagram eru myndir af hinum fullkomna líkama. Stór rass, stór brjóst, flatur magi, mjótt mitti, fullkomin húð. Ég horfi á þessar myndir og dæmi líkamann minn. Ég dæmi líkamann minn fyrir það hvað brjóstin eru lítil, lafandi og slitin. Ég dæmi magann minn fyrir að vera ekki nógu flatur, að þegar ég sest rúllast hann eins og gardína og þegar ég stend aftur upp er hann þakinn rauðum línum þar sem húðin leggst saman. Ég er með slitför á lærunum eftir að hafa farið að borða hollt og rétt og hreyfa mig og líkamann minn stækkaði í takt við það. . Húðin í andlitinu mínu er með roða, bauga, bólur og allskonar galla. Ég er með litlar varir og kúlu á nefinu eftir að hafa hlaupið á snúrustöng. Þessar varir kyssa börnin mín og manninn minn og þetta nef, jah það er þarna sama hvort það sé kúla á því eða ekki. . Þessi líkami hefur borið mig í að verða 28 ár sama hvernig ég hef komið fram við hann, ég hef svelt hann og brennt, skorið hann og fyllt hann af lyfjum sem áttu ekkert erindi þangað. Ég hef árum saman óskað þess að hann væri öðruvísi. Þessi líkami nærði börnin mín tvö í 22 mánuði og gerði þeim kleift að vaxa og dafna meðan ég gekk með þau. Þessi líkami á skilið að ég fari vel með hann og hugsi um hann jafn vel og hann hefur reynst mér. Þessi líkami á ekki skilið að ég breyti honum í hinum ýmsu öppum til að virðast grenni, brúnni og tónaðri. Þessi líkami á skilið að ég elski hann fyrir allt sem hann hefur gert fyrir mig. . Við skulum muna að líkaminn okkar er sá eini sem við eigum með öllum þeim kostum og göllum sem honum fylgja. Við skulum muna að ekki er allt sem sýnist á samfélagsmiðlum og við eigum ekki að bera okkur saman við aðra. Það eru allir mismunandi, það er það sem gerir okku einstök. Allir líkamar eiga rétt á sér.