Sjáðu hvernig Kardashian-Jenner fjölskyldan hélt upp á Valentínusardaginn

Þegar kemur að halda upp á eitthvað, eins og afmæli, jól eða Valentínusardaginn, er Kardashian-Jenner fjölskyldan í alveg sér deild. Stjörnurnar fara alla leið og umfram það, eins og sjá mátti á eins árs afmæli Stormi Webster.

Valentínusardagurinn var engin undantekning. Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian og Rob Kardashian deildu á samfélagsmiðlum hvaða þau gáfu börnunum sínum.

Rob Kardashian gaf Dream bangsa og veski.

True Thomspon opnar hér pakka frá mömmu sinni, Khloe Kardashian.

Kourtney Kardashian deildi mynd af dóttur sinni, Penelope, opna pakka.

Kanye West fékk Kenny G. til að spila fyrir Kim Kardashian.

NO BIG DEAL KENNY G IN MY LIVING ROOM!!! Happy Valentines Day 💋💋💋 pic.twitter.com/A1GD0UlEwu

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 14, 2019