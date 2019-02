Sannfærð um að Bradley Cooper og Lady Gaga séu yfir sig ástfangin

Kvikmyndin A Star Is Born hefur slegið í gegn og rakað til sín tilnefningum til stórra verðlauna, til að mynda Óskarsverðlaunanna. Aðalhlutverkin leika þau Lady Gaga og Bradley Cooper, en í myndinni fella þau hugi saman og samband þeirra verður ansi stormasamt.

Netverjar eru margir hverjir klárir á því að Lafðin og Bradley séu í raun og veru yfir sig ástfangin, eins og sjá má á meðfylgjandi tístum:

Hey everyone:) just here to remind that Gaga and Bradley Cooper are SO in love! That’s all — Kaiden Maines (@kaidenlynn11) February 8, 2019

Lady Gaga and Bradley Cooper are in love that’s all g’night !!! — short-e (@EmileyParker) February 5, 2019

You sit through 2 hours and 14 minutes of A Star is Born, watch this beautiful love story play out and yet you sit there and tell me that Lady Gaga and Bradley Cooper AREN’T in love? Grow up bro. — Rory Danger G-O (@Lor_Ror) February 12, 2019

bradley cooper and lady gaga are secretly in love and no one can convince me otherwise — Bo (@botoledo) February 14, 2019

If Bradley Cooper and Lady GaGa aren’t in love than I don’t know what Love is!!! TRUTH — Hardrock Higdon (@HardrockFight) February 13, 2019

Það er svo sem ekki að undra að fólk haldi það, enda ná samleikararnir afar vel saman – bæði á hvíta tjaldinu og utan þess.

They’re in love for real. Who doesn’t fall for Gaga. https://t.co/9iPiwVTkZe — とびだした (@IsoloMiki) February 10, 2019

Hins vegar er Bradley í sambandi með fyrirsætunni Irinu Shayk og eiga þau saman dóttur sem verður tveggja ára á þessu ári.

Lafðin er hins vegar trúlofuð Christian Carino, en sögusagnir hafa verið á kreik að undanförnu að þau séu hætt saman, eftir að Lafðin mætti á Grammy-verðlaunin án trúlofunarhringsins. Þá hefur tónlistarkonan einnig látið hafa eftir sér að hún myndi aldrei deita Bradley.

Hvað haldið þið – eru þau ástfangin?