Kylie Jenner og Ariana Grande misstu milljónir fylgjenda í gær

Í gærkvöldi misstu Kylie Jenner og Ariana Grande nokkrar milljónir fylgjenda. Ástæðan fyrir því er ekki skyndilegt áhugaleysi á lífi stjarnanna, heldur galli hjá Instagram. Instagram skýrði frá málinu á Twitter í morgun en tók ekki fram hver orsökin væri.

Kylie Jenner og Ariana Grande eru tvær af vinsælustu stjörnum á Instagram. Í gær misstu þær báðar um þrjár milljónir fylgjenda.

Áhrifavaldar, eins og James Charles, misstu einnig fylgjendur í gærkvöldi.

Þó svo að það er ekki mikið mál fyrir stjörnur eins og Kylie og Ariönu að missa fylgjendur, þá getur það verið stórmál fyrir áhrifavalda sem byggja afkomu sína á fylgjendatölum.

Instagram sagðist vita af vandamálinu og væri að reyna að laga það sem fyrst.

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible.

— Instagram (@instagram) February 13, 2019