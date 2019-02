Hugh Jackman gerði bráðfyndna auglýsingu fyrir Ryan Reynolds – Sjáðu myndbandið

Hugh Jackman og Ryan Reynolds hafa átt í opinberum deilum síðan þeir léku saman í X-Men Origins: Wolverine árið 2009. Deilurnar eru hins vegar ekki alvarlegar, en þeir stríða reglulega hvor öðrum. Hins vegar er stríðið loks á enda en þeir tilkynntu nýlega um vopnahlé á Twitter.

Official truce with @realhughjackman ! As a gesture of goodwill, I’m gonna make a beautiful ad for his company, Laughing Man Coffee. Can’t wait! pic.twitter.com/M91iBBydO7

Official truce! I’m going to make the most amazing ad for Aviation Gin. And, look forward to seeing what @Vancityreynolds comes up with in return. pic.twitter.com/5org88yNgL

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 31, 2019