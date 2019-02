Mig dreymir um að horfa á konuna mína stunda kynlíf með öðrum manni

„Ég á mér þá fantasíu að horfa á konuna mína stunda kynlíf með öðrum karlmanni. Ég get ekki hætt að hugsa um þetta. Hún hefur gert ýmislegt þegar kemur að kynlífi og ég held að hún væri tilbúin ef ég myndi leggja þetta til.“

Þetta segir 29 ára karlmaður sem leitaði til Deidre Sanders, sambandsráðgjafa breska blaðsins The Sun. Eiginkona mannsins er 24 ára og leitaði maðurinn til Deidre til að fá ráð um hvað hann eigi að gera; hvort hann eigi að spyrja hvort eiginkonan sé til eða hvort hann eigi að reyna að leiða hugann að öðru.

Deidre svarar vangaveltum mannsins á þá leið að það sé alltaf áhættusamt að taka þriðja aðilann inn í sambandið.

„Þetta gæti komið í bakið á þér. Það hvað konan þín gerði í fortíðinni er hluti af hennar sögu en hún virðist vera hamingjusöm með þér. Af hverju að rugga bátnum? Hvaða skilaboð værirðu að færa henni ef þú myndir stinga upp á þessu? Ég get bent þér á rafbókina 50 Ways To Add Fun To Sex en þar má finna góð ráð um það hvernig hægt er krydda kynlífið milli ykkar tveggja, á öruggan og skemmtilegan hátt.“