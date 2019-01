Úlfar og Camilla neita að taka þátt: „Ekki gleyma blóðbaðinu“

Úlfar Viktor Björnsson segist tvisvar hafa hafnað boði um að syngja bakraddir fyrir Söngvakeppni sjónvarpsins. Hann segist hafa gert það þar sem Eurovison verður haldið í Ísrael í ár og hann geti ekki sett nafn sitt við það. Þetta segir hann á Twitter en RÚV sýnir í kvöld sérstakan kynningaþátt um Söngvakeppnina.

„Er tvisvar sinnum búinn að hafna boði um að vera í bakröddum fyrir söngvakeppni sjónvarpsins. Ég get ekki með hreinni samvisku stutt keppnina í ár, hvorki með áhorfi né þátttöku. Ekki gleyma blóðbaðinu hinum megin við Jerúsalem og tökum afstöðu,“ skrifar Úlfar.

Camilla Rut Arnardóttir tekur undir með honum, en hún hefur vakið athygli á Snapchat undir nafninu camyklikk en á bilinu sex til sjö þúsund manns fylgjast þar með því sem hún tekur sér fyrir hendur. „Vel gert ! Ég fékk einmitt 4x mismunandi boð frá lagahöfundum sem vildu að ég myndi syngja lagið þeirra í keppninni í ár – thanks but no thanks,“ segir Camilla.