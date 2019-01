Pálína Ósk hágrét: „Þetta er ekki auðveld lífsreynsla“

View this post on Instagram

Hér kemur smá ritgerð 🙄 og set mynd eftir fæðingu, meðgöngunni og fyrir meðgöngu. Núna eru 8 vikur síðan ég fæddi yndislega strákinn minn hann Elís Þór 💙 meðgangan var erfið ég fékk mikla grindargliðrun, varð mjög bakveik, gat ekki sitið vegna verkja í rifbeinum, fékk meðgöngu sykursýki sem var greint alltof seint, var lág í járni sem var ekki meðhöndlað og fékk ekki að vita fyrr en 6 vikum eftir fæðingu, ég gat ekkert æft á meðgöngunni, gat varla gengið án þess að vera með hækjur. Sjálf fæðing var mjög erfið, enda gangsetning. Belgurinn var svo sprengdur og miklar og harðar hríðar, ég fékk hita, ældi og rifnaði ílla. Hann Elís festist í grindinni þannig milli rembinga náði ég ekki að hvíla vegna mikla verkja í lífbeininu. Já þetta er einfaldlega ekki auðveld lifsreynsla fyrir mig en algjörlega þess virði og sé ég ekki eftir einu augnarbliki ❤️ Líkaminn minn breyttist í takt við þetta allt t.d þá stækkaði maginn um 34 cm og ég þyngdist um 15 kg, það tekur hann góðan tíma að ganga til baka að hluta til en ég reikna með því að ég verði aldrei eins og það er í góðu lagi 😊 Í dag er ég með slit, litla lafandi mallan minn, þéttari en ég var og með stærri mjaðmir. Það er hinsvegar ekkert auðvelt að læra elska sig aftur, enda þarf ég að elska nýjan líkama. Ég fékk fæðingarþunglyndi og ég get viðurkennt það að ég fékk tímabil um daginn þar sem ég var hágrátandi yfir því hvernig ég lít út í dag og grét oftar en einu sinni en maður þarf að minna sig á að við erum ekki allar eins eins byggðar og erum allar flottar eins og við erum 👌🏼En ég tók mig saman í hausnum og minnti mig á allt sem ég er búin að læra með sjálfs ást. Í dag er ég á betri stað 🙏🏼 er ánægð með mig og stolt af öllum smáu skrefum sem ég næ, t.d að geta farið í göngutúr aftur og mæta í ræktina 👌🏼 í stað að berja mig niður, ríf ég mig upp. Markmiðin mín snúast um að ná betri heilsu, elska mig og njóta lífsins ❤️ Besta við þetta allt er að maðurinn minn styður mig alla daga og minnir mig á það hverrsu flott honum finnst ég vera ❤️😊 svo auðvitað ég eignaðist lítinn gullmola 💙 Mig langaði bara til að sýna ykkur þessa hlið eftir meðgöngu 🙂 #postpartumbody #postpregnancybody #love #loveyourself