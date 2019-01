Fanney Dóra gagnrýnir ömurleg skilaboð: „Þú ert mjög sæt en þarft að vinna í spikinu“

View this post on Instagram

,, Þú ert mjög sæt en þarft að vinna í spikinu. “ Þetta eru skilaboð sem ég fékk send undir leyninafni á Snapchat í dag. Heldur þú kæra manneskja sem átt greinilega bágt að gagnrýna mig, að orðin þín hafi áhrif á mig? Heldurðu ekki að ég hafi sagt allt ljótt í heiminum við mig sjálfa þannig að orðin þín verða innantóm og kjánaleg. •••• Þú ert enn oheppnari því þessi orð hafa ekki lengur nein áhrif á mig og hafa ekki haft í langan tíma. Ég vona að þú elsku hjarta munir laga það sem er að í þínu lífi því ég er hamingjusöm með mig og minn líkama ❤️