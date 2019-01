Reiði eftir að Gillette bendi spjótum sínum að eitraðri karlmennsku

Mikil reiði gaus upp i kjölfarið á birtingu nýrrar auglýsingar frá rakvélarisanum Gillette. Auglýsingin beinir spjótum sínum að eitraðri karlmennsku og mærir #MeToo-byltinguna.

Auglýsingin er mjög kraftmikil og hvetur karlmenn til að breyta samfélagsviðmiðum og stöðva misrétti gegn konum. Sýndar eru myndir af karlmönnum hrútskýra, slást í æsku og kynferðislega áreitni. „Við getum ekki falið okkur fyrir þessu. Þetta er búið að standa yfir allt of lengi,“ segir í auglýsingunni. „Við getum ekki hlegið þetta í burtu og komið með sömu gömlu afsakanirnar. Það er loksins eitthvað búið að breytast og það verður ekki aftur snúið.“

Það eru ekki allir par sáttir við þessi skilaboð og er Gillette sakað um að ráðast á eigin viðskiptavini. Segir þáttastjórnandinn Piers Morgan: „Það er Gillette er að segja núna er, allt sem við erum búin að vera að segja við ykkur síðustu 30 árin er illska. Nú eru þið illmenni og eitraðir af karlmennsku. Það er ekkert að karlmennsku, þið viljið að við séum að biðjast afsökunar á því. Nei.“

I’ve used @Gillette razors my entire adult life but this absurd virtue-signalling PC guff may drive me away to a company less eager to fuel the current pathetic global assault on masculinity.

Let boys be damn boys.

Let men be damn men. https://t.co/Hm66OD5lA4

— Piers Morgan (@piersmorgan) January 14, 2019