Neitaði nýjárskossi í beinni útsendingu – Vandræðalegustu sjö sekúndur sem náðst hafa á myndband

Þegar klukkan slær tólf á miðnætti á gamlárskvöld og nýtt ár byrjar, hefur það orðið að ágætum vana að kyssa þann sem maður elskar og fagna með þeim nýja árinu. Við taka svo faðmlög og fleiri kossar til ættingja og vina sem oftar en ekki eyða áramótunum saman.

Það getur hins vegar orðið vandræðaleg stund þegar þú veist ekki alveg hvort, eða hvern þú átt að kyssa þegar klukkan slær tólf. Sú varð raunin fyrir þennan Hollenska mann sem samkvæmt Independent kom fram í sjónvarpsþætti á gamlárskvöld sem sýndur var fyrir alla þjóðina.

Maðurinn hallar sér í átt að konu sem hann stendur við hlið, opnar munninn og ætlar sér að kyssa hana. Hún bakkar hins vegar frá og horfir vandræðalega á hann. Myndbandið er sjö sekúndur og þegar þetta er skrifað hafa yfir 13 milljónir manns horft á það. Margir hafa lýst myndbandinu sem vandræðalegustu sjö sekúndum sem náðst hafa á upptöku. Þú getur dæmt hvað þér finnst sjálf/ur:

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W

— Rex (@ThatRexGuy) December 31, 2018