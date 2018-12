Opnaði jólagjöfina frá æskuástinni 47 árum síðar – Hvað heldurðu að hafi verið í pakkanum?

Öll munum við eftir fyrstu ástinni og um hver einustu jól rifjaðist það upp fyrir hinum sextuga Adrian Pearce hver hans fyrsta ást var. Það var fyrir tæpri hálfri öld að Adrian kynntist ungri snót, Vicki Allen. Þau urðu hrifin af hvort öðru og framtíðin virtist brosa við þeim björt.

En þá kom áfallið – að minnsta kosti hjá Adrian. Rétt fyrir jólin 1971 tilkynnti Vicky, eiginlega fyrirvaralaust, að sambandi þeirra væri lokið. Þar sem Vicky var búin að kaupa jólagjöf handa Adrian lét hún hann fá hana áður en þau kvöddust. Adrian tók við gjöfinni en hafði það ekki í sér að opna hana. Hann setti hana þó undir jólatréð þar sem hún lá óopnuð. Þetta gerðist svo aftur næstu jól þar á eftir, og aftur og aftur og aftur – allt þar til Adrian og Vicki hittust aftur fyrir skemmstu, 47 árum eftir að þau hættu saman.

Sagan náði athygli Vicki

Adrian hafði sagt þessa sögu á Facebook fyrir síðustu jól, að gjöfin væri óopnuð tæpum 50 árum eftir að þau hættu saman. Sagan vakti eðlilega nokkra athygli og náði að lokum eyrum og augum Vicky sem setti sig í samband við fyrrverandi kærastann. Þau mæltu sér svo mót á dögunum þar sem gjöfin var opnuð. Það er skemmst frá því að segja að í bókinni var lítl bók, Love Is: New Ways To Spot That Certain Feeling.

Kom henni mjög á óvart

„Titill bókarinnar er ef til vill dálítið kaldhæðinn,“ segir Vicky í samtali við breska fjölmiðla en þegar Vicky og Adrian kynntust voru þau bæði búsett í Kanada. Vicky sagði að það hefði komið henni á óvart að Adrian hefði geymt gjöfina í öll þessi ár. „Mér var eiginlega nokkuð brugðið, að einhver skyldi hafa það í sér að geyma gjöfina svona lengi án þess að freistast til að opna hana.“

En hvers vegna hætti Vicky með Adrian á sínum tíma?

Skömmu áður hafði Vicky hitt annan strák meðan hún var að kaupa jólagjöfina fyrir Adrian. Þau kysstust og Vicky sagði Adrian upp í kjölfarið. Hún lét hann þó taka gjöfina sem Adrian fór með heim.



„Ég gekk heim og það fóru margar hugsanir um hugann. Ég var reiður og sár yfir örlögum mínum,“ sagði Adrian í samtali við CBS. Gjöfin fór undir tré og tilkynnti Adrian fjölskyldu sinni að þessi gjöf yrði aldrei opnuð. Gjöfin rataði svo alltaf undir tréð aftur, jafnvel þó Adrian hefði kvænst annarri konu og eignast með henni börn.

Adrian segir að hann sé ekki sár út í Vicky lengur – og sé raunar löngu búinn að fyrirgefa henni. „Ég komst yfir þetta og ber alls engan kala til hennar,“ segir hann og bætir við að hann og Vicky séu orðnir góðir vinir á nýjan leik. Adrian hefur verið kvæntur í 40 ár en gjöfin var opnuð á góðgerðarkvöldi í Edmonton fyrir skemmstu þar sem markmiðið var að safna fyrir bágstadda fyrir jólin.