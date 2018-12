James Corden:-„Thank U, Jeff“

Lag Ariönu Grande, Thank U, Next, hefur notið mikilla vinsælda. Þáttastjórnandinn James Corden hefur nú gert skopstælingu af laginu sem kallast Thank U, Jeff.

Þáttastjórnandinn James Corden hefur gert skopstælingu af nýju lagi Ariönu Grande, Thank U, next. Lagið heitir í útgáfu Cordens, Thank U, Jeff, eða Þakka þér, Jeff , og syngur James Corden þar lofsöng til leikarans Jeff Goldblum sem er meðal annars þekktur fyrir kvikmyndirnar um risaeðlugarðinn Jurassic Park. Í myndbandinu flettir Corden í gegnum dagbók sem er skreytt myndum af Goldblum og syngur um þá mörgu mannkosti Goldblums sem Corden kann að meta.„Ég hef tekið viðtal við marga fræga, en gleymum þeim öllum því ég held að Jeff Goldblum sé uppáhalds gesturinn minn.“

Jeff Goldblum er einnig í myndbandinu og tekur vel undir hrósið en spyr þó varfærnislega í lokin hvort að Corden hafi haldið þessa dagbók lengi.