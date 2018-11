Hann bað kærustunnar og fólk er brjálað: „Þvílíkur fávitaskapur“ – Sjáið ástæðuna

Kaitlyn Curran hljóp sitt fyrsta maraþon í New York-maraþoninu seinasta sunnudag. Heilt maraþon eru 42 kílómetrar en þegar hún var rúmlega hálfnuð, eða að nálgast 26 kílómetra markið, kom kærasti hennar, Dennis Galvin, henni á óvart.

Þegar Kaitlyn sá Dennis standa álengdar hljóp hún að sjálfsögðu til hans og bjóst við hvatningarorðum. Í staðinn fékk hún bónorð, sem hún tók fegins hendi.

SHE SAID YES: A woman who was running in Sunday’s New York City Marathon was at mile 16 when her longtime boyfriend hopped over the barrier and dropped to one knee. She ended the day with a medal around her neck and a ring on her finger. https://t.co/8xbZ6P24RM pic.twitter.com/YizdEJYOhc — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 5, 2018

Internetið logar hins vegar út af þessu bónorði, sem CBS Evening News, birta myndband af á Twitter. Eru margir sammála um að Dennis hafi náð að láta afrek unnustu sinnar, sem hún var búin að æfa fyrir í marga mánuði, snúast um sig. Einhverjum finnst þetta hreint út sagt dónaskapur eins og sjá má á athugasemdunum hér fyrir neðan:

OMG, I am STEAMING about the guy who proposed to his GF at mile 16 of her FIRST NYC marathon. What the actual fuck? What a shitty ass thing to do! She worked hard for that shit, and he made it about him. *growls* — Katee Robert (@katee_robert) November 6, 2018

"My girlfriend is running the Marathon…..how can I make this about me?" https://t.co/5RBwDgtmJv — bed stuy guy (@DTenenbaum) November 6, 2018

Guy Watching His Girlfriend Run Marathon Quietly Finds A Way To Make It All About Him https://t.co/hGuP4nmxiD — Kashana (@kashanacauley) November 6, 2018

this guy jumped the barrier and proposed to his girlfriend at mile 16 of the nyc marathon MILE 16 IS NOT THE FINISH proposals mid race cannot be a thing no no no nopic.twitter.com/tgPhncGxzQ — Cross Country Probs (@CrossProb) November 6, 2018

this guy clearly needs better friends because not a single one of them told him NOT TO FUCKING DO THIS https://t.co/l8pNfbptZA — Whitney McIntosh (@WhitneyM02) November 6, 2018

If you've ever trained for a marathon, the amount of time that goes into, is a lot. To be interrupted for a damn proposal is insane. https://t.co/bW6ocBqwuQ — Joel Macke (@NotJoelMacke) November 6, 2018

On a day when there’s so much discord, I’m glad we all agree that marathon proposal guy fucking sucks — Jessica Valenti (@JessicaValenti) November 6, 2018

Seeing all of Twitter pile on the NYC marathon proposal guy gives me faith in America. — elaine corden (@elainecorden) November 6, 2018

Netverjar hafa hins vegar ekki hugmynd um hvað Kaitlyn fannst um þetta, en hún virðist hafa skokkað glöð áfram í mark eftir að hún játaði bónorðinu.

Við á Bleikt óskum Dennis og Kaitlyn því innilega til hamingju.