Sæunn Tamar varð einmana eftir fæðingu: „Öll mín samskipti við fólk fóru fram á samfélagsmiðlum“

Ég ætla að hefja þennan pistil á því að vitna í hinn fræga Mark Twain rithöfund sem skrifaði meðal annars bókina „Stikilsberja Finnur”. Hann sagði eitt sinn endur fyrir löngu : “Write what you know”. Þessi setning hefur setið lengi í mér, kannski alla mína tíð. Það er nefnilega þannig, að þegar ég hef reynt að skrifa verkefni án þess að hafa kynnt mér efnið nógu vel þá gerist bara eitt! Það sást langar leiðir að ég veit ekkert um hvað ég var að tala (skrifa) svo ég er orðin nokkuð sannfærð um það að Mark Twain hefur á réttu að standa. „Write what you know”!

Það er einmitt sem ég ætla að gera hér í dag „skrifa um það sem ég þekki”, og í dag ætla ég að skrifa um það að vera einmana.

Mér er búið að líða svona lengi og það sem meira er, þá skammast ég mín fyrir að líða svona. Nú nýverið er ég byrjuð að opna mig og segja upphátt: „Ég er einmana”. Mér finnst það nefnilega vera ríkjandi hugmynd og hugsunarháttur, að það sé bara skrítið eða veiklynt fólk sem verður einmana. En það er bara alls ekki rétt.

Við erum félagsverur, og við erum jafn misjöfn og ólík eins og við erum mörg. Við höfum misjafnar þarfir. Ekki eru allir einmana sem eru einir því félagsþörf okkar er misjöfn. Svo getur fólk verið einmana þrátt fyrir að það sé í miklum samskiptum við aðra en saknar nánari og dýpri tengsla. Það sem skiptir mestu máli er hvort persónubundinni þörf okkar fyrir félagsleg samskipti sé fullnægt.

Nú tala ég bara fyrir sjálfa mig og af minni reynslu – ,,what I know” eins og hann Mark Twain vildi hafa það. Ég hef fundið fyrir einmanaleika sérstaklega eftir að strákurinn minn fæddist. Misskiljið mig rétt, hann er það besta sem hefur komið fyrir mig, en ég líkt og margar mæður og feður kannast við eiga miklar breytingar sér stað og á þessum fyrstu dýrmætu mánuðum finna margir fyrir félagslegri einangrun. Miklar breytingar eiga sér stað, fólk hættir í vinnu, sólarhringurinn snýst við og mest notuðu fötin verða náttfötin. Eða svona var það í mínu tilfelli. Ég ætti í raun að finna hérna eina góða mynd og hafa með, – mynd af mér í náttfötunum með úfið hárið, bauga undir augum og ungbarna ælu á öxlinni.

Ég talaði reglulega við vinkonur mínar á samfélagsmiðlum, vini og fjölskyldu mína í Ólafsfirði. Eyddi stundum klukkutímum saman í „net-spjall” og fór yfir listann minn, jæja hver er næstur við hvern get ég talað við núna? Bara spjalla um lífið og tilveruna og fá að heyra fréttir, ekkert stórt bara að fá að heyra í öðru fólki. Hverja í raun hitti ég? Öll mín samskipti við fólk fóru fram á samfélagsmiðlum. En – var það nóg ? Því miður ekki fyrir mig. Ég var í raun að hætt að hitta fólk.

Núna er strákurinn minn eins árs gamall og hann stækkar svo hratt. Hann blómstrar, dafnar og er byrjaður hjá dagmömmu. En það skrítna er að ég er örugglega ennþá meira einmana en ég var áður en hann byrjaði hjá dagmömmunni.

Eins og þið vitið, sem lesið hafið færslurnar mínar, þá rek ég mitt eigið fyrirtæki, „Secret of Iceland” – Íslenskur sundfatnaður. Ég er eini starfsmaðurinn og vinn já að öllu leiti ein, sem eflaust spilar mjög stóran þátt í einmanaleiki mínum. Ég skammaði sjálfa mig fyrir að líða svona. Þú ert ekki einmana Sæunn þú ert bara með óþarfa vesen núna. Kyngdu þessu bara og ekki segja orð, vertu sterkari og hættu þessu væli. Sæunn þú ert bara í svona business hann er einmanalegur hvað ætlarðu að gera? Bara hætta með fyrirtækið af því að þú ert einmana? Þetta er eitthvað af þeim hugsunum sem smugu í gegnum hugann.

Sjálfsásakanir eru ekki til neins gagns. Maður myndi aldrei skamma aðra fyrir að vera einmana – af hverju þá sjálfan sig?

Stóra spurningin hlýtur að vera: „Hvað gerir maður til þess að losna úr einsemdinni”?

Að vera einmana er ekki að öllu leyti svo slæmt. Það má reyna að snúa þessari tilfinningu upp í ákveðna gagnsemi. Maður getur notað hana til að átta sig á tilverunni, og hún getur verið ábending um að lífið sé ekki eins og maður vill hafa það og í kjölfarið hvatning til breytinga. Því einsemd er sársaukafull og sem mannverur viljum við lina þennan sársauka sem allra fyrst. Fyrsta skrefið til að losna við einmanaleikann er að viðurkenna hann fyrir sjálfum sér – ég er einmana. Hvað get ég gert, hvað vil ég, hvernig vil ég hafa lífið, af hverju er ég einmana? Eitt lítið skref í einu – byrjum á að viðurkenna þessa erfiðu tilfinningu. Það er ekkert til að skammast sín fyrir, heldur bara finna lausn og hvatningu til breytinga.

Það sem ég ætla að prófa núna er að minnka samskipti við vini á samfélagsmiðlum og prófa þess í stað að fara og hitta þá, svona augliti til auglits eins og sagt er. Gera eitthvað saman, skapa skemmtilegar minningar. Sem sé að ekki kúra bak við borð með græna ljósið frá tölvunni og éta tölvuprentuð orð svo ég „kvóti” hann Bubba Morthens svona í lokin.

Jæja ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég vona að þessa færsla hafi nýst einhverjum. Mér fannst gaman að að skrifa hana og lærði ýmislegt og eins og svo oft áður, þá mest um sjálfa mig.

Færslan er skrifuð af Sæunni Tamar og birtist upphaflega á Lady.is