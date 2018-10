15 Lífsreglur frá íslenskum körlum svo sambandið lifi: „Ef eitthvað er að, ekki segja EKKERT!!“

„Hér getið þið sett okkur lífsreglurnar fyrir samband. Það er ekkert sem verður ekki tekið til greina.“ Þannig hljóðaði status sem Elva Meldal setti inn í grúppuna Brandarasíða fyrir lengra komna á Facebook. Viðbrögðin létu ekki á sér standa. Hér er að finna ráð frá íslenskum karlmönnum sem þeir telja lykilatriði svo sambandið verði hamingjuríkt.

Alexander Jóhannesson

„Þögn er gulls ígildi.“

Ingimar Eydal Óskarsson

„Stundum höfum við rétt fyrir okkur, ekki oft en stundum, respect that.“

Ólafur S. Arason

„Stundum erum við ekki að hugsa neitt og okkur líður vel.“

Elvar Steinn Ævarsson

„Ef karlmaður segist ætla að gera eitthvað…. þá gerir hann það! Það er alger óþarfi að minna hann á það á sex mánaða fresti!“

Erlingur Pálmason

„Ef eitthvað er að, ekki segja EKKERT!!“

Jón Helgason

„Já, elskan þú hefur rétt fyrir þér.“

Ólafur Unnar Jóhannsson

„Ekki gera grín að veikum karlmanni. Við kvörtum ekki fyrr en við erum komnir í lífshættu. Men-flu er stórhættulegur sjúkdómur.“

Daníel Sigurðsson

„Ef þið eruð ekki sáttar við okkur eins og við erum ekki reyna að breyta okkur, finnið ykkur annan karl því við erum ekki sá rétti fyrir ykkur.“

Daði Hrafn Sigurðsson

„Við erum orðnir svangir líka, for the love of GOD, veldu stað til að borða á !!!“

Emil Örn Þórðarson

„Ef það er eitthvað sem margar konur misskilja oft og endar ófáum sinnum í tilgangslausu rifrildi er það þetta: Menn eiga það til að sýna tilfinningar sínar eða áætlanir í verkum frekar en orðum. Til dæmis, hann er ekki vanur að vera sá sem tekur alltaf til eða lagar hluti í húsinu. En einn daginn fer hann að gera þessa hluti. Það eru skýr merki að hann sé að vinna í sambandinu. Í okkar huga segja svona verk miklu meira en nokkurn tímann eitthvað sem sagt er í orðum.“

Gunnar Jörvi Ásgeirsson

„Notið orðasamhengið „við þurfum að plana svo lítið“ frekar en „við þurfum að tala saman“. Ég veit ekki hversu oft ég hef gengið upp að þeirri fallöx með hjartað í hálsinum og svo er bara farið að tala um hvað eigi að vera í matinn.“

Beggi Einarsson

„Skil ekki alveg af hverju það er einhver munur á hvernig maður kemur fram við karlmann eða konu í sambandi. Bara ást, kærleikur, umburðarlyndi, samvinna, virðing, traust. Það verða alltaf samskiptaörðugleikar alls staðar. Spurningin er bara hvað maður gerir þegar þeir koma“

Keli Rockhound

„Reynið að finna áhuga á uppáhalds tölvuleik mannsins þíns, það er the goal to success.“

Magnfreð Ingi Jensson

„Ef kona vill gleðja karlmann, færir hún honum ís kaldan BJÓR“

Haffi Haff

„Munnmök geta skipt sköpum“