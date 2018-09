Var rekinn úr X-Factor en sneri aftur ári seinna – Fékk hjálp úr óvæntri átt – Sjáðu atriðið sem grætti dómara og áhorfendur

Á síðasta ári tók Anthony Russell þátt í X – Factor og voru dómararnir mjög hrifnir af honum og kusu hann áfram. Russell var þó rekin úr þáttunum stuttu síðar þar sem hann var tekinn við að nota eiturlyf til þess að koma sér í gegnum prufurnar.

Louis Tomlinson, dómari í þáttunum í ár og hljómsveitarmeðlimur í One Direction, hafði samband við Russell eftir að hann var rekinn úr þáttunum þar sem hann hafði trú á honum og vildi hjálpa honum að komast yfir fíknivanda sinn.

Það var því magnað andrúmsloftið þegar Russell mætti aftur upp á svið á dögunum og söng lagið „Wake me up“ með Aviici. Simon Cowell útskýrði fyrir áhorfendum hver tengingin á milli þeirra tveggja var og mátti sjá salinn fyllast af tárum.

„Louis hjálpaði Anthony með þá hjálp sem hann þurfti. Þegar þeir urðu vinir þá var ekki búið að ákveða að Louis yrði dómari í þáttunum, né var vitað að Anthony myndi taka þátt aftur,“ sagði Simon.

Eftir að Russell hafði lokið við að syngja lagið sem hann tileinkaði Louis áttu þeir báðir erfitt með að halda andliti og hljóp Louis upp á svið til þess að faðma vin sinn.

Robbie Williams, sem einnig er dómari í þáttunum hrósaði Russell fyrir að komast í gegnum þá erfiðu tíma sem hann hefur gengið í gegnum og að mæta aftur til þess að berjast.

Russell komst að lokum áfram og gáfu allir dómararnir honum já.

We're not crying you are! 😭 #XFactor pic.twitter.com/cT9Ay6xWO7

— The X Factor (@TheXFactor) September 2, 2018