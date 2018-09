Risastórar yfirhafnir aðal tískutrendið í haust

Ef það er eitthvað að marka aðal tískurisana og þær tískusýningar sem haldnar hafa verið undanfarna daga þá er alveg ljóst að allt of stórar yfirhafnir verða aðal trendið í haust.

Þegar talað er um allt of stórar yfirhafnir er ekki verið að meina úlpur sem eru aðeins of víðar, heldur er verið að tala um ALLT of stórar yfirhafnir. Yfirhafnir sem eru jafnvel þremur númerum of stórar og koma jafnvel með nokkrum lögum.

Það besta við þessa nýjustu tísku sem virðist vera að ryðja sér braut er það hversu hrikalega þægilegt það er að geta skellt sér í allt of stóra yfirhöfn til þess að halda á sér góðum hita nú þegar tekur að hausta.

Fyrirsæturnar sem gengu pallana fyrir tískurisana voru mögulega í örlítið ýktum útgáfum af flíkunum en Huffington tók saman lista yfir bæði yfirhafnir frá sýningunum sjálfum og svo hvernig hægt er að rokka allt of stórar yfirhafnir í okkar venjulega lífi.

Götutískan: